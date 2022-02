Malvino Salvador completa 46 anos e comemora com festinha em família

Ator Malvino Salvador celebrou a chegada dos 46 anos ao lado da esposa, Kyra Gracie, dos filhos, Ayra, Kyara e Rayan, e amigos

CARAS Digital Publicado em 01/02/2022, às 10h05

O ator Malvino Salvador (46) completou mais um ano de vida na segunda-feira, 31!

Sem deixar a data especial passar em branco, o artista celebrou a chegada dos 46 anos de idade com a família.

Em seu feed no Instagram, o famoso compartilhou um registro da comemoração ao lado da esposa, Kyra Gracie (36), e dos filhos, Ayra (7), Kyara (5) e Rayan (1).

Nas imagens, as herdeiras do casal aparecem levando o bolo com as velinhas para o papai coruja, que ganhou homenagens da amada e de amigos famosos na web.

"Parabéns, Malvino!!! Tudo de melhor!!", desejou Romulo Arantes Neto. "Parabéns, querido! Tudo de mais lindo pra você!", comentou Ellen Roche. "Vivaaaaaa, que Deus abençoe você e sua família linda com cada vez mais, saúde e alegrias. PARABÉNS, Malvino", disse uma fã. "Parabéns. Deus abençoe essa família linda", elogiou outro.

"Celebrando em família o aniversário do meu amor. Que alegria! 46 anos! Muita saúde e amor!", se derreteu Kyra Gracie ao repostar o vídeo.

Vale lembrar que Malvino Salvador também é pai de Sofia (12), de relacionamento anterior com Ana Ceolin.

Kyra Gracie abre álbum de fotos de viagem com a família

Recentemente, a família de Kyra Gracie e Malvino Salvador curtiu viagem na neve nos Alpes Franceses. Nos cliques, a família posou em momentos de diversão bem estilosos com looks de frio. "Porque amamos viajar com a família", declarou a lutadora.

Confira a festa de aniversário de Malvino Salvador com a família: