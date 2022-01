Kyra Gracie abre álbum de fotos de viagem em família na neve

Kyra Gracie mostrou um pouco de como foram seus dias na neve ao lado de sua família

CARAS Digital Publicado em 26/01/2022, às 13h00

Nesta quarta-feira, 26, Kyra Gracie (36) decidiu usar suas redes sociais para exibir um pouco de como foi sua viagem para a neve dos Alpes franceses, abrindo o álbum de fotos da família.

A atleta publicou uma série de cliques onde ela aparece coladinha com o marido, Malvino Salvador(45) e com os filhos, Ayra (7), Kyara (5) e Ryan (1), enquanto eles se divertiam em meio a neve, usando looks de frio estilosos.

Na legenda, ela falou com carinho desses momentos: "Porque amamos viajar com a família".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Família muito querida e linda!", escreveu um. "Seus lindos!", falou outro. "Melhores momentos...", disse um terceiro.

Uma família de atletas

Recentemente, Kyra se derreteu ao ver as filhas Ayara e Kyara praticando ski durante essa viagem que fizeram.

"Minhas gatinhas em mais um esporte para coleção. Elas começaram com as aulas de ski e seguem caindo bastante nesse início. Hora de testar a persistência das minhas campeãs", disse a mamãe babona na ocasião.

Confira os cliques de Kyra Gracie curtindo uma viagem divertida com a família na neve: