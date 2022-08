Luciana Gimenez manda recado para o ex-marido em momento especial

Apresentadora Luciana Gimenez parabenizou o ex-marido e pai de seu filho caçula, o empresário Marcelo de Carvalho

A apresentadora Luciana Gimenez (52) mostrou mais uma vez que se dá bem com os pais de seus filhos. Nesta segunda-feira, 01, quem foi homenageado em sua rede social foi o pai de seu herdeiro caçula e seu ex-marido, Marcelo de Carvalho.

Com fotos felizes ao lado do dono da RedeTV!, a famosa não deixou de celebrar mais um ano de vida do ex-parceiro, com quem ficou casada de 2006 até 2018.

"Feliz aniversário, Gordoooo! Papai do Lolô", escreveu Luciana Gimenez parabenizando o pai de seu filho mais novo, Lorenzo Gabriel, de 11 anos.

Nos comentários, os seguidores admiraram a postura da apresentadora. "Isso é maturidade", disseram sobre o comportamento da famosa. "Parabéns! Família unida e que respeita a realidade de cada um", falaram outros.

Luciana Gimenez comprometida no momento

Atualmente, Luciana Gimenez está comprometida com o empresário Renato Breia (34), com quem assumiu namoro no final do ano passado.

Além de Marcelo de Carvalho, o astro britânico Mick Jagger (79) recebe homenagens da artista brasileira na rede social. Com o cantor, ela teve seu primogênito, Lucas Jagger, de 23 anos.

