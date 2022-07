Com o namorado, Luciana Gimenez exibe corpaço definido na praia

Apresentadora Luciana Gimenez esbanjou boa forma ao surgir ao lado do namorado em dia na praia

CARAS Digital Publicado em 26/07/2022, às 09h36

A apresentadora Luciana Gimenez (52) esbanjou boa forma e muito amor ao surgir ao lado do namorado em uma praia nos últimos dias.

Usando um biquíni e uma calça listrados, a famosa apareceu ostentando sua barriga sarada enquanto aproveitar o final do dia com o amado, o empresário Renato Breia (34), perto do mar.

"Tem coisa melhor do que ver um pôr do sol na praia", disse Luciana Gimenez ao surgir sorridente curtindo a folga com muito amor.

Nos comentários, os internautas admiraram o casal e a beleza da apresentadora da RedeTV!. "Lindos", elogiaram. "Sempre linda", falaram outros.

Luciana Gimenez surge nua

Ousada, Luciana Gimenez sempre surpreende com seus cliques quentes na rede social. Recentemente, a famosa fez a temperatura subir ao surgir sem roupa durante um ensaio.

Tempos atrás, a apresentadora fez fotos apenas de calcinha e camiseta em frente à lareira de seu apartamento milionário, onde reside em São Paulo.

