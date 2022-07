Com foto rara, Luciana Gimenez comemora o aniversário de Mick Jagger

A apresentadora Luciana Gimenez compartilhou uma foto ao lado de Mick Jagger e o filho do casal, Lucas, e celebrou os 79 anos do astro

Nesta terça-feira, 26, Mick Jagger está completando 79 anos de idade e pelas redes sociais recebeu uma homenagem de Luciana Gimenez (52), mãe do seu filho, Lucas (23).

No perfil do Instagram, a apresentadora compartilhou uma foto raríssima ao lado do herdeiro e do astro do rock, e rasgou elogios para o aniversariante.

"Feliz aniversário! Papai do Lucas ! @mickjagger . Cheio de disposição….. alegria e força!!! Happy birthday!!!!!!!!!", escreveu ela na legenda da publicação.

Os admiradores da família ficaram bem animados com a homenagem de Luciana. "Que família linda", "Lucas é a cópia do pai", "Foto de milhões", dispararam os internautas.

Recentemente, Luciana Gimenez usou as suas redes sociais para desejar um feliz Dia dos Pais, celebrado em junho no Reino Unido, para Mick Jagger após curtir um show do artista.

COM O NAMORADO, LUCIANA GIMENEZ EXIBE CORPAÇO NA PRAIA

A apresentadora Luciana Gimenez (52) esbanjou boa forma e muito amor ao surgir ao lado do namorado em uma praia nos últimos dias. Usando um biquíni e uma calça listrados, a famosa apareceu ostentando sua barriga sarada enquanto aproveitar o final do dia com o amado, o empresário Renato Breia (34), perto do mar.

