Luana Piovani completa 46 anos e ganha homenagem do ex, Pedro Scooby

Surfista Pedro Scooby comemora aniversário da ex-mulher, Luana Piovani, com vídeo dos filhos com a atriz, Dom, Bem e Liz

CARAS Digital Publicado em 30/08/2022, às 08h26

A atriz Luana Piovani completou mais um ano de vida na segunda-feira, 29, e recebeu uma homenagem para lá de especial do ex-marido, Pedro Scooby (34)!

O surfista fez questão de parabenizar a ex-esposa nas redes sociais com um vídeo dos filhos com a loira, Dom (10) e os gêmeos Bem e Liz, de 6 anos.

Nos Stories de seu Instagram, o ex-BBB compartilhou o registro em que os pequenos aparecem animados mandando feliz aniversário para a mãe, que celebrou a chegada dos 46 anos de idade no set de gravações de uma novela em Portugal, onde mora atualmente. Nas imagens, os pequenos surgiram cantando a tradicional música de 'Parabéns'.

O atleta, que está esperando seu quarto filho com a atual mulher, a modelo Cintia Dicker (35), também parabenizou Lua. "Parabéns, Luana. Muita saúde e paz, o resto damos jeito", escreveu ele, que está curtindo viagem com as crianças nos Estados Unidos.

Pedro Scooby parabeniza Luana Piovani com vídeo dos filhos:

Cintia Dicker faz selfie e exibe barriga de bebê com Pedro Scooby

A modelo Cintia Dicker está radiante com a primeira gestação e surpreendeu ao mostrar a evolução de sua barriga para os fãs. A mamãe de primeira viagem, grávida de 5 meses de seu primeiro bebê com Pedro Scooby, compartilhou um clique em que aparece só de top em momento relax e deixou à mostra a parte de cima do barrigão, que apareceu grande no registro.

Depois de Scooby ter revelado, sem querer, que estão esperando uma menininha, Cintia anunciou para os seguidores qual é o nome do bebê. A modelo compartilhou o nome escolhido, Aurora, e o significado.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!