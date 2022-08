Kylie Jenner abre álbum de fotos da sua festa de aniversário com a família e amigas

A socialite Kylie Jenner pegou os fãs de surpresa ao compartilhar fotos da sua festa de 25 anos

CARAS Digital Publicado em 12/08/2022, às 16h44

Kylie Jenner matou a curiosidade dos fãs ao compartilhar fotos da sua festa de aniversário de 25 anos. No perfil do Instagram, a socialite revelou o look das irmãs e convidadas, além de mostrar o bolo e um momento romântico com o namorado.

Com muito luxo, porém poucos convidados, a empresária celebrou a chegada da nova idade com as irmãs Kim Kardashian e Kendall Jenner, da mãe, Kris Jenner, e algumas amigas próximas.

A festança aconteceu em um barco com direito a hidromassagem e mesa gigante. "Abençoada", escreveu ela na legenda da publicação.

Para a ocasião, a aniversariante elegeu um vestido transparente e muito brilhante. Kendall seguiu a mesma linha com um top e saia dourados e com muito brilho. Kim apostou em um vestido longo de manga única na cor vermelha e com renda. A matriarca da família exibiu o look estampado e óculos escuros em uma das fotos.

Em um dos registros, Kylie protagonizou uma cena romântica com o namorado, o rapper Travis Scott, com quem tem dois filhos, Stormi e o caçula, que ainda não teve o seu nome revelado para o público.

