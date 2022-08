Kylie Jenner comemora 25 anos com look transparente e queima de fogos

A socialite Kylie Jenner publicou fotos da sua festa de aniversário e impressionou com tamanho luxo

CARAS Digital Publicado em 11/08/2022, às 14h11

Kylie Jenner celebrou os seus 25 anos em grande estilo! Pelas redes sociais, a aniversariante compartilhou fotos da festa luxuosa e impressionou os seguidores.

Para o evento, a influenciadora elegeu um vestido transparente e com muito brilho, e completou o look com um coque. Nas imagens, ela posou diante de uma queima de fogos.

A empresária curtiu o aniversário na companha das amigas em uma viagem, porém não revelou detalhes do destino.

Durante o dia, a caçula do clã Kardashian-Jenner recebeu homenagens da mãe, Kris Jenner, e das irmãs, Kim, Kloé, Kendall e Kourtney.

KYLIE JENNER RELEMBRA PRIMEIRA FESTA DE ANIVERSÁRIO

A mais nova do clã-Kardashian Jenner, Kylie Jenner, está completando 25 aninhos nesta quarta-feira, 10. Após receber uma linda declaração da mãe, a empresária Kris Jenner (66), a estrela do The Kardashians (Star+) usou as redes sociais para relembrar um momento importante.

