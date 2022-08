Kylie Jenner compartilha cliques românticos com Travis Scott: ''Com você''

Assumídissimos, Kylie Jenner compartilha cliques românticos com Travis Scott nos bastidores de show em Londres

A empresária Kylie Jenner (24) surpreendeu os seus milhões de fãs no último domingo, 07, ao compartilhar em suas redes sociais uma sequência de fotos românticas com o namorado, o rapper Travis Scott (31).

Assumidíssimos, o casal aparece em clima de romance e trocando um momento de carinho nos registros tirados em frente ao espelho nos bastidores do último show do cantor na The O2 Arena, em Londres, na Inglaterra.

Na legenda, a estrela do The Kardashians (Star+) aproveitou o momento para fazer uma pequena declaração para o pai dos seus dois filhos: "Utopia com você", escreveu ela.

Para quem está em dúvida, utopia significa lugar ou estado ideal, de completa felicidade e harmonia entre os indivíduos.

Nos comentários da postagem, que soma mais de 7 milhões de curtidas, os fãs não deixaram de celebrar o amor dos dois: "Finalmente", disse uma. "Meus pais", brincou outra. "Sou apaixonada", disse um terceiro.

Recentemente, Kylie Jenner e Travis Scott levaram a filha mais velha, Stormi Webster (4) para uma noite em família em Londres em um restaurante luxuoso. Também nas últimas semanas, a empresária compartilhou uma foto coladinha com a herdeira em seu avião particular e semelhança entre elas impressionou a web.

Kylie Jenner compartilha cliques românticos com Travis Scott nos bastidores de show em Londres: