Kylie Jenner é clicada coladinha com a filha em avião particular e web dispara: ''Uma mini você''

Kylie Jenner posta foto coladinha com a filha, Stormi Webster, em avião particular e semelhança entre elas impressiona

Redação Publicado em 16/05/2022, às 08h46

Kylie Jenner (24) usou as redes sociais no último final de semana, 14, para compartilhar um momento especial entre mãe e filha!

Se preparando para embarcar para Las Vegas, nos Estados Unidos, para uma aparição surpresa no Billboard Music Awards 2022, a estrela do The Kardashians posou coladinha com a filha em seu avião particular, o Kylie Air.

Na foto, a empresária aparece coladinha com a filha mais velha, Stormi Webster, de 4 anos, fruto do seu relacionamento com o rapper Travis Scott (31).

Porém, o que chamou a atenção dos fãs no registro foi a forma de como a neta de Kris Jenner (65) está parecida com a mãe no início da fama: "Ela é uma mini você", dispararam os fãs. "A Stormi é idêntica a Kylie mais nova", apontaram outros. "Rainha e mini rainha", declararam também.

