Kylie Jenner e Kris Jenner revelam em tribunal que Blac Chyna ameaçou e tentou matar Rob Kardashian

Kylie Jenner e Kris Jenner testemunha a favor de Rob Kardashian e afirmam que Blac Chyna ameaçou o empresário com uma arma

Redação Publicado em 26/04/2022, às 09h22

O processo de Blac Chyna (33) contra a família Kardashian-Jenner está em andamento e nesta semana, a mais nova das irmãs, a empresária Kylie Jenner (24), prestou seu depoimento contra a maquiadora profissional.

De acordo com as informações do TMZ, a irmã de Kim Kardashian (41) enfrentou várias perguntas do advogado de Blac Chyna, que a questionou sobre a natureza de seu relacionamento com ela, entre outros tópicos. Enquanto Kylie Jenner explicou que ela e maquiadora não eram próximas, a socialite alegou que estava ciente das tendências violentas dela.

Na ocasião, a filha de Kris Jenner (66) testemunhou que Tyga (32), seu ex-namorado, uma vez mostrou a ela uma cicatriz de 15 centímetros em seu braço que ele alegou ser provocada pela empresária. À medida que o interrogatório continuava, Kylie Jenner disse que o rapper contou a ela sobre os problemas da modelo como abuso de substâncias que levaram a esses surtos violentos.

A dona da Kylie Cosmetics continuou explicando que tinha sentimentos ruins sobre seu irmão, Rob Kardashian (33), namorar Blac Chyna. Ela testemunhou que queria trazer suas preocupações para Rob depois de ouvir o que seu ex-namorado passou.

O processo entre Blac Chyna e as Kardashians está atualmente em sua segunda semana. Vale lembrar que Kris Jenner disse no tribunal que Blac Chyna ameaçou matar Kylie Jenner e apontou arma para Rob Kardashian, com intenção de mata-lo.

Confusão no Tribunal:

Na semana passada, Tokyo Toni, mãe de Blac Chyna, foi proibida de entrar no tribunal por insultar a família Kardashian-Jenner enquanto parecia também ameaçar o juiz, embora ela tenha esclarecido mais tarde que seus comentários foram direcionados a Kris Jenner, que estava depondo na local.

Qual é o motivo do processo?

Blac Chyna é ex-namorada de Rob Kardashian e está processando a família Kardashian-Jenner por apontar o clã como responsáveis pelo cancelamento da segunda temporada do reality Rob e Chyna, exibido pelo mesmo canal que passava Keeping Up With The Kardashians.

A maquiadora também processa Rob Kardashian por agressão e assédio. Durante o término conturbado, o empresário divulgou fotos íntimas da ex na internet, causando uma onda de polêmica. Blac Chyna pede indenização por danos morais, chegando a quase R$ 500 milhões na cotação atual do dólar.