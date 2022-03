Kim e Khloé fazem posts comemorando o aniversário do irmão Rob Kardashian

Além das irmãs Kim e Khloé, Kris Jenner também postou uma foto comemorando o aniversário do filho mais novo

Nesta quinta-feira, 17, a família Kardashian comemorou o aniversário do filho mais novo do clã, Rob Kardashian, que completou 35 anos .

Kris Jenner (66) postou em seu Instagram diversos cliques ao lado do filho. Nas 10 fotos, Rob aparecia desde criança em fotos com a mãe e suas irmãs até a idade adulta.

Na legenda, a ex-esposa de Robert Kardashian homenageou o filho, escrevendo: "Feliz aniversário para meu maravilhoso e incrível filho!! Eu te amo muito Rob... Você se tornou a alma mais linda, o melhor pai de todos os tempos, o irmão, tio, neto e amigo mais incrível".

A matriarca da família Kardashian completou: "Você é tão cheio de amor e paixão por todos que ama. Estou muito orgulhosa de você e sou tão abençoada que Deus me escolheu para ser sua mamãe!!! Te amo além da medida"

A filha mais nova das Kadashians, Khloé (37) , também foi ao seu Instagram celebrar o aniversário do irmão mais novo. "Feliz aniversário para o melhor irmão do mundo!!! Meu pequeno duende", brincou a influenciadora com o fato do irmão fazer aniversário no Dia de São Patrício.

"Você é uma das minhas pessoas favoritas neste planeta. Quero que saiba como estou honrada por ser sua irmã. Eu faria qualquer coisa por você! Você é meu melhor amigo! De verdade, você é o cara mais engraçado que eu conheço", escreveu a mãe de True (3).

Kim Kardashian(41), que recentemente revelou detalhes do seu namoro com Pete Davidson (28), compartilhou uma foto de infância com o irmão. Junto à foto, a ex-esposa de Kanye West (44) escreveu: "Eu te amo muito Robbie! Feliz aniversário. Palavras não descrevem o quão especial você é! Você não é apenas o ser humano mais divertido, mas apenas o melhor ser humano !".

Já a irmã mais velha de Rob, Kourtney Kardashian (42) respostou em seus stories as homenagens feitas pela mãe e pelas irmãs.

