Kim Kardashian não participou do casamento de Kourtney Kardashian e Travis Barker

Kourtney Kardashian fala pela primeira vez sobre casamento com Travis Barker e diz que Kim Kardashian não foi ao casamento

Redação Publicado em 07/04/2022, às 11h07

O clã Kardashian-Jenner falou pela primeira vez sobre o casamento relâmpago de Kourtney Kartdashian (42) e do baterista Travis Barker (46) em Las Vegas na última segunda-feira, 4.

Na noite da última quarta-feira, 6, Kris Jenner (66), Kourt, Kim (41) e Khloé Kardashian (37), e Kendall (26) e Kylie Jenner (24) sentaram pela primeira vez para falar sobre o novo reality da família, The Kardashians, que estará disponível na plataforma de streaming Hulu e no Brasil pelo Star+.

Kim Kardashian não participou do casamento da irmã Kourtney Kardashian com o baterista Travis Barker:

Durante a entrevista, as Kardashian se abriram sobre o casamento, e contaram que nem todos em sua família tinham a ciência do que ia acontecer. “Eu sabia, e Khloé sabia”, revelou Kris, enquanto Khlóe acrescentou: “Eu estava no FaceTime”, disse ela rindo.

Inclusive, Kim Kardashian também ficou de fora da celebração. “Eu estava dormindo. Ela colocou no nosso grupo de mensagens algo como 'ah, ei pessoal, a propósito... eu me casei ontem à noite!' E eu acordei com um milhão de mensagens", contou ela.

Kourtney Kardashian e Travis Barker se casam em cerimônia intimista em Las Vegas:

A cerimônia aconteceu na madrugada da última segunda-feira, 4, logo após a premiação do Grammy Awards. O dono da capela em Las Vegas, Nevada, revelou para uma revista americana que o casal estava muito apaixonado e feliz.

Vale lembrar que os pombinhos não estão legalmente casados. Os pombinhos ainda não conseguiram uma licença de casamento oficial.