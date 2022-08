Kylie Jenner faz ensaio sensual na cama sem sutiã e leva fãs à loucura: ''Obra de arte''

Sem nada por baixo, Kylie Jenner faz ensaio sensual na cama e leva fãs à loucura ao mostrar corpão esbelto

CARAS Digital Publicado em 01/08/2022, às 11h25

Dona de um corpo escultural, a empresária Kylie Jenner (24) roubou a atenção toda para ela no último final de semana, 31, ao compartilhar um ensaio fotográfico caseiro sensual.

A estrela do The Kardashians (Star+) aproveitou uma noite quente e mostrou toda a sua sensualidade em um ensaio feito na cama de sua mansão, onde ela posou usando uma camisola de seda com fenda.

Sem nada por baixo, a namorada do rapper Travis Scott (31) mostrou o seu corpo esbelto e malhado: "Rise and shine [levanta e brilha]", escreveu ela na legenda, ao fazer referência ao seu próprio meme.

A postagem traz diversas poses diferentes da estrela, no entanto, uma delas chamou a atenção. Em um dos cliques, ela aparece com um olhar empoderado e empinando o seu bumbum GG.

Nos comentários, é claro, os fãs não pouparam palavras nas declarações: "Kylie Jenner você é uma obra de arte", disse uma. "Fiquei sem ar", disparou outra. "Ela sabe que é a maior", destacou um terceiro.

