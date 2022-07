Gabriel Jesus e Raiane Lima celebra 1 ano de namoro e trocam declarações

Nas redes sociais, Gabriel Jesus e Raiane Lima celebraram o primeiro ano de relacionamento

CARAS Digital Publicado em 12/07/2022, às 18h58

Gabriel Jesus (25) e Raiane Lima (21) completaram 1 anos juntos nesta terça-feira, 12.

Para comemorar a data especial, o jogador de futebol e a influenciadora digital trocaram declarações nas redes sociais.

"Um ano ao seu lado meu amor, te amo muito. Que Deus nos abençoe. #dia12", escreveu Gabriel ao compartilhar algumas fotos em que aparece andando de bicicleta ao lado da amada.

Já Raiane compartilhou diversos registros ao lado do namorado, dentre eles alguns que aparece grávida da primeira filha do casal, e se declarou. "Amo te ter ao meu lado, meu pretinho lindo. Amo a gente. Amo você! @dejesusoficial #1anodenós", disse ela.

Recentemente, Gabriel Jesus celebrou o primeiro mês de vida da filha, Helena. Nas redes sociais, o atleta celebrou a data publicando uma foto em que ele aparece com a pequena no colo, enquanto olhava para ela com um olhar encantador. Na legenda, o papai babão se derreteu pela menina, fazendo uma linda homenagem para a herdeira: "Um mês da minha pequena. Papai ama muito você minha princesa, Deus abençoe a sua vida."

Confira as publicações de Gabriel Jesus e Raiane Lima:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gabriel Jesus (@dejesusoficial)