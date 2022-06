Gabriel Jesus celebra primeiro mês de vida da filha, Helena: ''Minha princesa!''

Gabriel Jesus fez uma linda homenagem à filha, Helena, no dia em que a pequena completou 1 mês de vida

CARAS Digital Publicado em 24/06/2022, às 16h24

Nesta sexta-feira, 24, a casa de Gabriel Jesus (25) está em festa! Isso porque, a filha do jogador, Helena, acaba de completar 1 mês de vida.

O atleta então decidiu usar suas redes sociais para celebrar essa data tão especial, publicando uma foto onde ele aparece com a pequena no colo, enquanto olhava para ela com um olhar encantador.

Na legenda, o papai babão se derreteu pela menina, fazendo uma linda homenagem para a herdeira: "Um mês da minha pequena. Papai ama muito você minha princesa, Deus abençoe a sua vida".

Rapidamente, os seguidores do artista passaram a comentar no post: "Parabéns!", escreveu um. "Que Deus abençoe grandiosamente mano!", desejou um segundo.

Confira a linda homenagem que Gabriel Jesus fez para celebrar o primeiro mês de vida da filha, Helena: