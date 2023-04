Gabriel Jesus completa 26 anos e ganha declaração da namorada: "Você é gigante"

Raiane Lima mostrou os detalhes da festa de aniversário de Gabriel Jesus e homenageou o jogador nas redes sociais

Gabriel Jesus completou 26 anos de vida nesta segunda-feira, 3, e ganhou uma declaração especial de sua namorada, Raiane Lima (22).

Em seu perfil oficial no Instagram, a influenciadora digital postou uma sequência de fotos mostrando a festa intimista do jogador de futebol, que contou com balões branco e vermelhos, cores do Arsenal, time que ele joga atualmente. Além disso, os dois aparecem sorridente ao lado da filha, Helena (10 meses).

Na legenda da publicação, Raiane parabenizou o amado, rasgando elogios para ele. "Happy birthday to you! #26 Dia de celebrar o dia desse menino/homem que conquista facilmente qualquer pessoa com seu carisma e humildade. Homem humilde, dedicado ao trabalho, a família, a nossa filhota, e aos amigos. Sempre com muito amor e carinho (do jeitinho dele, claro!)", começou ela.

"Você é tão querido, Gabriel! Seu jeitinho lindo de viver encanta a todos que te conhecem, meu amor! Que homem do coração bom, que linda é sua força e coragem de encarar a vida. Saiba que tenho muito orgulho de você! É lindo de ver a sua alegria ao levantar e ir para mais um dia, sempre dedicado com tudo que é entregue em suas mãos. Tão novo e tantas responsabilidades, tantas renúncias até aqui, sempre feliz e cheio de vida. Você é gigante!", acrescentou.

Por fim, a influencer se declarou para Gabriel. "Aproveite seu dia da melhor maneira possível. Celebre sua vida, mão somente hoje, mas sim todas às vezes que for possível, pois você merece! Para hoje e sempre, te desejo o melhor. Deus abençoe essa nova fase com muita saúde, amor, e paz. Estamos aqui pra tudo, tá?! Nós te amamos, e amamos partilhar a vida com você!", finalizou.

Confira a homenagem de Raiane Lima no aniversário de Gabriel Jesus:

