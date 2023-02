Voltaram? Gabriel Jesus posta fotos com Raiane Lima e presta homenagem de aniversário

Algumas semanas após Raiane Lima anunciar o término do relacionamento, Gabriel Jesus comemora o aniversário da influencer

Ao que tudo indica, Gabriel Jesus(25) e Raiane Lima reataram o relacionamento. Algumas semanas após a influenciadora digital revelar o término da relação, o atleta usou as redes para prestar uma homenagem especial para ela.

Nesta quarta-feira, 8, através dos Stories do Instagram, o jogador do Arsenal compartilhou dois cliques com a influenciadora digital. Na primeira imagem, os dois aparecem braçados, tirando uma foto no espelho do elevador, e na segunda foto, Raiane tenta segurar o amado no colo.

Já na legenda da publicação, Gabriel parabenizou a mulher, que completou 22 anos. "Feliz aniversário! 22 anos de vida do meu amor", declarou o atleta, acrescentando um emoji de coração.

Vale lembrar que Gabriel e Raiane estão juntos desde julho de 2021, e são pais de Helena, que está com cinco meses. O término do casal foi anunciado nas redes sociais no dia 25 de janeiro. Na ocasião, a influencer revelou que os dois estavam enfrentando uma crise no casamento desde a Copa do Mundo no Catar.

"Antes que saia fofoca, eu mesma faço questão de avisar que eu e Gabriel não somos mais um casal. E quem quiser julgar, pode julgar. Quem quiser falar umas maldades, pode falar. Já que alguns gostam de desgraça, eu mesma faço questão de anunciar o fim de algo que quase me consumiu", disse ela.

Confira as publicações de Gabriel Jesus:

Gabriel Jesus comemora aniversário da mulher

Gabriel Jesus comemora aniversário de Raiane Lima

