Filho de Faustão compartilha foto rara com a mãe: 'Gratidão'

No aniversário de Luciano Cardoso, filho de Faustão, João Guilherme, compartilha clique inédito com a mãe

O filho de Faustão, João Guilherme Silva, compartilhou um clique raro com a mãe, Luciana Cardoso, para celebrar o aniversário dela nesta quarta-feira, 28. Em sua rede social, o comunicador, que assumiu o posto do pai na Band, publicou uma foto cheia de amor com a matriarca e fez uma homenagem.

No registro, o apresentador, que está viajando com a namorada, a modelo Schynaider Moura, apareceu dando um beijo apertado em Luciana e aproveitou para escrever uma declaração para ela.

"Neste dia de aniversário da pessoa mais importante da minha vida, além de dar parabéns é um dia de gratidão! Agradecer a você, mãe, por tudo que você faz por nossa família e também o quanto você contribui para esse mundo. Eu te amo muito, te admiro muito e quero externar toda minha gratidão por você! Obrigado, mãe", agradeceu João Guilherme Silva.

Casada desde 2002 com Faustão, Luciana Cardoso teve dois filhos com o apresentador, João, o mais velho, e o caçula, Rodrigo Silva. Ex-modelo e jornalista, ela é 27 anos mais jovem que o esposo.

Programa na Band lançou João Guilherme filho de Faustão; relembre

Com o anúncio da saída de Fausto Silva (73) do comando do programa Faustão na Band, muitos fãs passaram a relembrar momentos marcantes da carreira do apresentador ao longo dos anos. Ele, que comandou por mais de 30 anos o Domingão do Faustão, na Globo, estava há pouco mais de um ano na nova casa, emissora em que teve a oportunidade de apresentar seu filho, João Guilherme (19).

Faustão estreou seu programa diário na Band no primeiro minuto do ano de 2022 , logo após a virada. Pouco tempo após a estreia da atração, o comunicador passou a dividir a apresentação com o filho, João Guilherme, e a jornalista Anne Lotterman (39), que são apontados para seguir no horário mesmo após a saída do apresentador.

O filho de Faustão já alegou que sempre sonhou em seguir os passos do pai e trabalhar também com televisão. Ele, que é o primeiro filho do casamento do comunicador com Luciana Cardoso (45), se destacou na apresentação do programa e já trabalha há mais de um ano nas telas da Band. O jovem é irmão de Rodrigo (15) e de Lara (25), fruto do primeiro casamento do apresentador.

Atualmente, João Guilherme acumula mais de 250 mil seguidores em seu perfil do Instagram em que costuma compartilhar momentos de seu trabalho, viagens luxuosas e cliques românticos ao lado da namorada a modelo Schynaider Moura. Em 2022, o relacionamento com a amada virou assunto nas redes, já que ela é 16 anos mais velha do que ele e mãe de três filhas.