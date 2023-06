Em Jerusalém, nora de Faustão rouba a cena de vestido vermelho: 'Lindos'

Ao lado de João Guilherme, nora de Faustão rouba a cena em Jerusalém ao surgir com look deslumbrante

O filho de Faustão, João Guilherme Silva, está em Jerusalém com a namorada, a modelo Schynaider Moura. Nesta terça-feira, 27, o jovem apresentador, que assumiu o posto do pai na Band, compartilhou novos cliques da viagem especial com a amada e chamou a atenção.

Mais uma vez, o herdeiro do ex-global surpreendeu com um look elegante. João Guilherme apareceu com um conjunto de terno com corte elegante de cor clara. A companheira também não passou despercebida e roubou a cena com um vestido vermelho.

O casal deu um show de elegância e recebeu elogios dos internautas. "Sempre elegante", admiraram os fãs. "Lindos", enalteceram outros os pombinhos que foram alvo de críticas ao tornaram o romance público nos últimos anos por conta da diferença de idade.

Tempos atrás, o casal falou sobre a diferença de idade. Na época que assumiram o relacionamento muito se falou sobre ele ser mais novo que a amada. “Diferença de idade não interferiu em nada no nosso relacionamento. O João é super maduro e eu também com a minha experiência de vida. A gente não pode se importar com o que os outros estão falando. É o que a gente gosta, é o que a gente quer, é o que nos faz feliz”, falou Schynaider Moura. Confira mais sobre aqui.

Ainda nesta segunda-feira, 26, o filho de Faustão encantou ao mostrar que está em Jerusalém. Após assumir o programa na Band, ele revelou que está curtindo com a namorada em Jerusalém.

Programa na Band lançou João Guilherme filho de Faustão; relembre

Com o anúncio da saída de Fausto Silva (73) do comando do programa Faustão na Band, muitos fãs passaram a relembrar momentos marcantes da carreira do apresentador ao longo dos anos. Ele, que comandou por mais de 30 anos o Domingão do Faustão, na Globo, estava há pouco mais de um ano na nova casa, emissora em que teve a oportunidade de apresentar seu filho, João Guilherme (19).

Faustão estreou seu programa diário na Band no primeiro minuto do ano de 2022 , logo após a virada. Pouco tempo após a estreia da atração, o comunicador passou a dividir a apresentação com o filho, João Guilherme, e a jornalista Anne Lotterman (39), que são apontados para seguir no horário mesmo após a saída do apresentador.

O filho de Faustão já alegou que sempre sonhou em seguir os passos do pai e trabalhar também com televisão. Ele, que é o primeiro filho do casamento do comunicador com Luciana Cardoso (45), se destacou na apresentação do programa e já trabalha há mais de um ano nas telas da Band. O jovem é irmão de Rodrigo (15) e de Lara (25), fruto do primeiro casamento do apresentador.

Atualmente, João Guilherme acumula mais de 250 mil seguidores em seu perfil do Instagram em que costuma compartilhar momentos de seu trabalho, viagens luxuosas e cliques românticos ao lado da namorada a modelo Schynaider Moura. Em 2022, o relacionamento com a amada virou assunto nas redes, já que ela é 16 anos mais velha do que ele e mãe de três filhas.