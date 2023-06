Após assumir lugar do pai, filho de Faustão curte viagem com a namorada: 'Lindos'

Com Schynaider Moura, filho de Faustão surge curtindo Jerusalém em grande estilo

O filho de Faustão, João Guilherme Silva, está em Jerusalém com a namorada, a modelo Schynaider Moura. Nesta segunda-feira, 26, o jovem comunicador, que assumiu o lugar do pai na Band, compartilhou fotos curtindo o Muro das Lamentações com a amada e chamou a atenção.

Cheio de estilo, o herdeiro do apresentador apareceu no passeio usando uma roupa branca e o toque especial ficou com o blazer azul-marinho. A nora do ex-global também impressionou com o look escolhido para conhecer o ponto turístico.

Schynaider Moura, que é mãe de três garotas, surgiu no local vestindo uma roupa toda preta e tampando os braços com um casaquinho rendado. Nos pés, ela colou sapatos de bico e com salto. A loira prendeu os cabelos para curtir o passeio com João Guilherme, que é 15 anos mais jovem que a namorada.

Nos comentários da publicação, os internautas admiraram os pombinhos. "Lindos", elogiaram os fãs. "Casal abençoado", escreveram outros. "Joãozinho vocês formam um lindo casal, seu look está um arraso João", falaram.

Tempos atrás, o casal falou sobre a diferença de idade. Na época que assumiram o relacionamento muito se falou sobre ele ser mais novo que a amada. “Diferença de idade não interferiu em nada no nosso relacionamento. O João é super maduro e eu também com a minha experiência de vida. A gente não pode se importar com o que os outros estão falando. É o que a gente gosta, é o que a gente quer, é o que nos faz feliz”, falou Schynaider Moura. Confira mais sobre aqui.

Leia também:Schynaider Moura comemora sucesso do transplante cardíaco da filha: "Renasceu"

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por João Guilherme Silva (@joaosilva)

Filho de Faustão se emociona na despedida do pai da Band

O apresentador Faustão gravou o seu último programa na Band na quinta-feira, 31, e a atração contou com muita emoção. Tanto que o filho dele, João Guilherme Silva, chorou no palco com os depoimentos sobre o pai.

De acordo com a colunista Fábia Oliveira, do site Metrópoles, João Guilherme, que foi co-apresentador do programa do pai, não conseguiu segurar as lágrimas. Ele, principalmente, chorou ao ouvir um depoimento da irmã mais velha, Lara, que também cantou para o pai. Além disso, o rapaz agradeceu pela oportunidade que recebeu do pai e da Band para fazer a sua estreia na TV.

A gravação ainda contou mais homenagens para Faustão, com depoimentos da equipe e da família. Ele ficou feliz e agradecido com a homenagem, mas não chegou a chorar.

A saída de Faustão do seu programa na Band foi anunciada em maio deste ano. O apresentador deverá deixar a TV por um tempo, como ele mesmo já disse em contato com o site Notícias da TV. "Vou parar um bom tempo. Programa diário é desgastante. [A Band] Dava traço e consegui média de 3,5 pontos num horário complicado", comentou sobre a baixa audiência.