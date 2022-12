Faustão surge em foto rara com os três filhos e a esposa

Faustão faz careta ao posar para foto com os três filhos e a esposa durante as férias em família

O apresentador Faustão roubou a cena em uma nova foto com a sua família. Nesta quinta-feira, um dos filhos dele, João Guilherme Silva, compartilhou uma foto inédita com os irmãos, Lara e Rodrigo, o pai, Fausto Silva, e a mãe, Luciana Cardoso.

No clique, os herdeiros de Faustão e a esposa dele surgiram sorridentes, mas o comunicador se divertiu ao fazer uma careta bem na hora do registro. Nos comentários, os fãs aprovaram o momento familiar. “Família mais querida”, disse um seguidor. “Que beleza”, afirmou outro. “Amo essa família”, declarou mais um.

Band revela os planos para o Faustão na Band em 2023

Há poucos dias, Band confirmou que o programa 'Faustão na Band' continuará sendo diário no ano de 2023. Após rumores de que a atração poderia mudar o seu horário de exibição na grade de programação, a emissora afirmou que o programa de Fausto Silva (72) continuará no mesmo horário.

A atração é exibida de segunda a sexta-feira, das 20h30 às 22h.

Inclusive, o diretor Cris Gomes falou sobre o sucesso da atração. "O balanço do primeiro ano é super positivo. Mais de 1.200 convidados, entre eles 450 atrações musicais dos mais diversos segmentos, passaram pelo palco do auditório ao longo de 250 edições. Na plateia, recebemos mais de 90 mil pessoas. No ano que vem, teremos muitas novidades: novos quadros, muita informação e prestação de serviço", disse ele.