Fernanda Paes Leme recria foto de infância ao lado do pai: "Te amo, papito"

09/09/2022

Nesta sexta-feira, 9, a atriz Fernanda Paes Leme (39) usou suas redes sociais para mandar uma mensagem especial ao pai, Álvaro José, que está completando 64 anos.

No seu perfil do Instagram, Fernanda Paes Leme compartilhou duas fotos. A atriz resolveu recriar um registro de infãncia, em que aparece sentada no colo do pai.

Na legenda da publicação, Fernanda Paes Leme aproveitou para deixar uma mensagem ao pai, se declarando: "Oláaaaa, @alvarojosetv, mais um ano passou e seu colo segue sendo um conforto. Te amo, papito. Feliz vida. Viva você!!!", disse.

Fernanda Paes Leme faz revelações em seu podcast

Comandando um podcast ao lado de Giovanna Ewbank, recentemente, Fernanda Paes Leme teve um segredo revelado pela convidada Angélica (48). Na ocasião, a loira contou que Fepa ficou com um cantor nos bastidores de seu casamento com Luciano Huck (50).

Também no podcast, o Quem Pode, Pod,Fernanda Paes Leme contou que teve uma briga com o diretor global Boninho (60). Segundo ela, o desentendimento aconteceu no passado e até lhe rendeu um block do marido de Ana Furtado (48) no Twitter.

“Curiosamente eu fui até chamada para o BBB 20. O Luciano Rabelo [diretor] me ligou e aí minha resposta para ele foi: 'rá rá rá'. Eu falei: sou fã do programa, não posso entrar. Foi muito louco. Fiquei um pouco tentada por um motivo, que... Eu e Boninho, a gente é meio brigado, né?”, declarou.

