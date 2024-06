Eliezer relembra surpresa frustrada para Viih Tube no último Dia dos Namorados

Na véspera do Dia dos Namorados, Eliezer relembrou tentativa frustrada de surpreender Viih Tube na data comemorativa do último ano: "Não deu certo"

Na véspera do Dia dos Namorados, Eliezer usou as redes sociais para contar sobre os planos frustrados do último ano, quando teve a ideia de preparar uma surpresa para a esposa, Viih Tube, em comemoração à data. O influenciador revelou que tinha reservado um dos melhores restaurantes de São Paulo para um jantar com a amada e um dos melhores motéis para irem em seguida, mas a youtuber preferiu não sair de casa.

"Preparei uma surpresa para Viih, o melhor motel de São Paulo. Reservei e mandei decorar, bem brega, sabe? Reservei uma aérea privativa em um restaurante com rooftop, com violino e tudo, tudo muito brega mesmo, mas eu amo", contou Eli por meio dos Stories nesta terça-feira, 11.

O que ele não esperava é que teria uma grande dificuldade para convencer a youtuber a sair de casa. O motivo é que ela ainda estava no puerpério, após o parto da filha, Lua. "Inventei uma desculpa para tirar ela de casa, mas não deu certo. Fui inventando mentira atrás de mentira para ver se conseguia que ela saísse comigo. Comecei a fazer chantagem e nada. Fingi que estava p**o e nada. Fingir não, estava mesmo", recordou.

"Por fim, desisti, deitei na cama e falei: 'Tá difícil, reservei um dos melhores restaurantes de São Paulo, motel e você só precisava sair de casa'. Aí, ela: 'Não sabia, então vamos'. Mas já eram 23h e já tinha desistido de raiva. Puerpério não é fácil", finalizou Eliezer.

Eliezer relata chateação com 'afastamento' da filha

O influenciador digital e ex-BBB Eliezer usou as redes sociais na noite de sábado, 8, para compartilhar um breve desabafo a respeito de sua relação com a filha, Lua, fruto do relacionamento com Viih Tube. Em seus stories no Instagram, ele contou que, nos últimos meses, a primogênita do casal está muito mais apegada à mãe.

Ao longo do relato, o ex-participante do BBB 22 disse acreditar que o apego da pequena possa ter relação com a segunda gravidez de Viih. Apesar de entender a situação, Eliezer explicou que acaba ficando chateado com o 'afastamento' da herdeira. Confira!