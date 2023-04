Cresceu! Milene Domingues celebra 23 anos do filho, Ronald: "Te amo!"

Milene Domingues deixa seguidores surpresos ao abrir álbum de fotos ao lado do filho, tamanho do garoto impressiona; veja

A comentarista esportiva Milene Domingues, de 43 anos, celebrou mais um ano de vida do primogênito, Ronald, fruto de seu antigo relacionamento com o ex-jogador Ronaldo Fenômeno (46), com uma linda declaração. O jovem completa 23 anos de vida nesta quinta-feira, 06.

Para marcar a data, a artista publicou em suas redes sociais um vídeo encantador com vários momentos especiais da vida do herdeiro, e se emocionou ao declarar todo o seu amor pelo filho.

“Meu filho, chegou mais um ciclo, há 23 anos, sou uma pessoa que conheceu o amor incondicional. Quero desejar que a tua vida seja leve, que teu propósito esteja sempre alinhado com Deus, que Ele te proteja, abençoe e te guie sempre! Te cubra de saúde paz amor luz bençãos alegrias e realizações. Que você esteja sempre rodeado de pessoas que te amam e te respeitam, e que nessa grande jornada que é a vida, eu sempre estarei contigo seja qual for a situação e a forma”, começou a mamãe coruja.

“Meu filho, que Deus siga iluminando o teu coração a fazer o bem , ser honesto, e a continuar construindo tua própria história, com muita determinação, foco, resiliência, persistência, humildade, amor e sempre Deus te guiando e protegendo. Saiba que o amor sempre prevalecerá. Te amo e seja muito feliz, tua felicidade é a minha, jamais se esqueça disso", completou a comunicadora na legenda postagem.

Nos comentários, fãs e amigos celebraram mais um ano de vida do garoto. "Parabéns … filho é a maior benção que uma pessoa pode receber", escreveu um. "Feliz aniversário! Que seu novo ciclo seja repleto de conquistas, amor, saúde, felicidade e muito sucesso", exaltou outro. “Esse menino nasceu esses dias gente! Como assim já 23?”, se surpreendeu uma terceira.

