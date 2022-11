De biquíni, Milene Domingues exibe a barriga com 'gominhos'

Milene Domingues atrai todos os olhares ao exibir seu corpo musculoso em foto de biquíni durante dia de tratamento de beleza

A comentarista esportiva Milene Domingues (43) agitou as redes sociais nesta quarta-feira, 30, ao mostrar sua beleza deslumbrante. A musa apareceu só de biquíni estiloso e fio-dental ao curtir um dia de beleza.

A estrela foi fotografada em uma clínica enquanto estava apenas de biquíni fininho e ostentou sua barriga trincada e as pernas musculosas. Na legenda, ela contou mais sobre o tratamento de flutuação que fez dentro de uma máquina.

"Flutuamos dentro dessa cápsula que é um ambiente único de isolamento sensorial , tem água com alta concentração de sais epsom conhecido também como sal amargo, que é rico em magnésio e está diretamente associado aos benefícios da flutuação, além do bem estar físico e mental. Nessa correria do dia a dia, já virou meu “vício” para desconectar", disse ela.

Veja as fotos de Milene Domingues: