Completando 31 anos, Sarah Andrade dispara: ''Só tenho a agradecer''

Sarah Andrade surge belíssima em fotos para celebrar a chegada de seus 31 anos

CARAS Digital Publicado em 22/06/2022, às 15h39

A aniversariante do dia desta quarta-feira, 22, é Sarah Andrade (31)!

Sempre muito aberta com os internautas, é claro que a influenciadora digital não deixou a data especial passar em branco.

Em seu Instagram, ela postou uma sequência de três registros de um ensaio super lindo que fez especialmente para celebrar a chegada do novo ciclo.

Nas imagens, feitas por Ita Mazzutti, a ex-participante do BBB 21 apareceu usando um look de couro vermelho e com a make da mesma cor.

“Hoje é um dia especial, meu aniversário e início de um novo ciclo”, começou na legenda. “Gosto de parar um tempinho e refletir tudo que vivenciei nesse último ano de vida”.

“Hoje só tenho a agradecer por tantos sonhos realizados, conquistas, aprendizados, pelas pessoas que passaram pelo meu caminho. A vida é uma montanha-russa cheia de emoções e com o passar dos anos vamos ganhando experiência, maturidade e sinto que cada ano que passa tenho desenvolvido uma melhor versão de mim”, prosseguiu a maravilhosa.

“Olho pra trás com sentimento de gratidão pela minha trajetória e por tudo que ainda está por vir. Feliz aniversário para mim!”, brincou ao final.

Veja os registros lindos que Sarah Andrade publicou para comemorar seu aniversário de 31 anos: