Sarah Andrade faz visita a Torre Eiffel em Paris e se derrete pelo lugar: ''Estou apaixonada!''

Sarah Andrade exibiu toda sua emoção ao visitar a Torre Eiffel durante uma viagem especial que está fazendo por Paris

CARAS Digital Publicado em 07/06/2022, às 19h08

Nesta terça-feira, 7, Sarah Andrade (30) decidiu usar suas redes sociais para exibir um passeio especial que fez para a Torre Eiffel durante sua viagem por Paris.

A influenciadora publicou uma série de cliques onde ela aparece em frente a escultura metálica simbolo da Cidade Luz, usando um look estiloso arrasador, com um conjunto de shorts e casaquinho marrom, combinando com uma blusa preta com detalhes dourados.

Na legenda, ela se derreteu pela cidade escrevendo: "Apenas apaixonada".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Perfeita!", disse um. "Deusa Parasiense!", escreveu outro. "Maravilhosa!", falou um terceiro.

Confira os cliques de Sarah Andrade visitando a Torre Eiffel em Paris: