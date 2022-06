Completando 10 anos de casamento, Samantha Schmütz posta fotos raras com o marido francês

Samantha Schmütz celebra 10 anos de seu casamento com Michael Cannet e se declara nas redes

CARAS Digital Publicado em 08/06/2022, às 16h41

Samantha Schmütz (43) está tendo um dia feliz! Nesta quarta-feira, 08, fazem 10 anos que ela se casou com Michael Cannet.

Apesar de ser discreta sobre sua vida amorosa, a atriz fez questão de não deixar a data especial passar em branco.

Em seu Instagram, ela publicou uma sequência de três registros ao lado do marido francês. Uma foto na qual eles apareceram bem arrumadinhos. Outra em um tapete vermelho. E uma selfie.

“Bodas de Zinco! 10 anos do dia em que nos casamos no civil em Coral Gables, em Miami… O dia do sim, quer dizer, yes…”, brincou no começo da legenda.

“Let’s go, partiu caminhar juntos pelo way! He makes me stronger ! Love you, Michael Cannet”, prosseguiu a humorista. O que quer dizer: “Vamos lá, partiu caminhar juntos pelo caminho! Ele me faz forte! Te amo”.

Ao final, Samantha contou uma historinha sobre o dia da cerimônia: “Depois do casamento eu quis comer um cheeseburger, mas ele quis algo mais saudável… Fomos no saudável. Foi dada a largada… Uma década”.

Veja os registros raros que Samantha Schmütz publicou com seu marido, Michael Cannet, no aniversário de casamento deles: