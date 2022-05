Samantha Schmütz comparece ao Festival de Cannes e se emociona

Samantha Schmütz marcou presença em Cannes após polêmica com Juliette

CARAS Digital Publicado em 20/05/2022, às 21h21

Nesta sexta-feira, 20, Samantha Schmütz (43) compareceu ao quarto dia do Festival de Cannes, e se emocionou.

A atriz brasileira brilhou no red carpet francês com um look composto por um vestido preto e uma bolsa brilhante prateada.

Samantha foi ao festival acompanhar a exibição do filme francês "Brother and Sister", que é um dos 21 filmes na disputa pela Palma de Ouro.

No seu Instagram, a atriz se emocionou antes de pisar no famoso tapete vermelho e quando entrou na sede do festival francês.

"Quero chorar de felicidade, de emoção", disse Samantha em seus stories segundo antes de pisar no red carpet.

Recentemente, a atriz se envolveu em uma polêmica após fazer um comentário sobre a vencedora o BBB 21, Juliette Freire.

Samantha desfilou em Cannes com um vestido preto - Foto: Getty Images

A atriz se emocionou ao pisar no tapete vermelho francês

- Reprodução: Instagram

Samantha Schmütz se envolveu em uma polêmica com Juliette recentemente

- Reprodução: Instagram