Com cliques inéditos, filha do cantor Leandro se declara para o marido: "Amo dividir a vida com você"

Lyandra Costa, filha do cantor sertanejo Leandro, presta uma linda declaração no aniversário do marido, Lucas Santos

Lyandra Costa (27) usou as redes sociais para prestar uma linda declaração para o marido, Lucas Santos, que completou 31 anos nesta segunda-feira, 17.

A influenciadora digital, filha do cantor sertanejo Leandro (1961 - 1998), compartilhou um vídeo com alguns registros inéditos ao lado do amado, incluindo o dia em que eles oficializaram a união e também do nascimento do filho, José, que está com 10 meses, e prestou uma homenagem especial.

"Hoje meu marido completa 31 anos de vida. Eu que te amo desde os seus 23, sou grata a Deus por te-lo em minha vida. Como é bom termos a certeza de que, juntos, estamos no caminho certo, vivendo a história que Ele escreveu para nós. Deus nos presentou com o melhor da vida: família e o fruto do nosso amor. Nos presentou com o sacramento do casamento. Posso dizer com certeza que apesar das dificuldades rotineiras, por viver os planos Dele, vivemos um pouco do céu na Terra", começou ela.

Em seguida, Lyandra agradeceu por ter Lucas em sua vida. "Sou grata a Ele por ter escolhido você para ser o homem da minha vida, pai dos meus filhos e o sacerdote do meu lar. Um homem de virtudes, trabalhador, dedicado, amante da vida e o principal: temente a Deus. Onde você chega é alegria pura, sua risada e sua alegria são contagiantes. Tem o dom da palavra, o dom de deixar uma situação difícil, leve, sem diminuir ou constranger ninguém. Seu coração é bondoso e verdadeiro."

Por fim, a médica se declarou: "Te desejo todas as melhores coisas do mundo, saúde, amor, paz, tempo de qualidade, felicidade e mais muitos anos de vida ao nosso lado, que todos os planos de Deus se cumpram em sua vida. Esse é só o começo da nossa vida juntos, e como eu amo dividir a vida com você! Tens aqui uma esposa e um filho apaixonados por você! Te amamos muito! Feliz aniversario! Ly e José", completou a homenagem.

Confira a homenagem de Lyandra Costa para o marido:

