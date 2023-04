Filha do cantor Leandro exibe print de conversa com Leonardo após rumores

Filha do cantor Leandro, Lyandra Costa rebate acusações sobre convite para casamento e exibe print de conversa com o tio Leonardo

A médica Lyandra Costa, que é filha do cantor Leandro (1961-1998), rebateu os comentários maldosos que diziam que ela não teria chamado a sua família para o seu casamento civil e que estaria distante da família. Porém, ela negou tudo ao exibir um print de uma conversa com o seu tio, o cantor Leonardo, irmão do seu pai, e exibiu o apoio que recebeu dele após se casar em uma cerimônia intimista.

No print, Leonardo mandou um recado carinhoso para a sobrinho após a união dela. “Deus abençoe vocês sempre, sua família linda. Parabéns pelo filho lindo. Que essa família maravilhosa prospere, Deus abençoe vocês. Tio Léo e Poliana”, disse ele. Então, a imagem ainda exibiu a resposta de Lyandra. “Oi tio! Muito obrigda. Amo muito vocês. Daqui um ano vamos fazer outro maior para a família. Esse foi só para formalizar”, disse ela.

Ao exibir o print da conversa, Lyandra ainda disse: “Não devo nada para ninguém! Mas tomara que agora parem de falar asneira e ficar criando fofoca no meu nome. Meus tios (todos, sem exceção) estão extremamente felizes por mim”.

Em outro momento, Lyandra Costa ainda ficou surpresa ao ver as pessoas dizendo que ela não teria convidado a avó, Dona Carmem, que faleceu poucos dias após o casamento da neta. Ela contou que convidou a avó, mas a senhora não conseguiu ir por causa da saúde. “Acordei com um monte de comentários no vídeo que eu postei. Gente falando que eu não chamei a minha vó, que agora eu vou estar arrependida. Primeiro, vocês devem ser pessoas muito ruins que comentaram isso. Mesmo que eu não tivesse chamado a minha vó, o que não é o caso, porque eu chamei a minha vó e estava muito feliz por mim, ela só não pode ir porque ela estava doente. Se eu não tivesse chamado a minha vó, vocês seriam péssimas pessoas de comentar isso, porque eu estaria vivendo um remorso terrível. Eu chamei a minha vó, conversei a minha vó, ela estava muito feliz comigo. Meus tios estão muito felizes por mim. Não teve afastamento entre eu e a minha família. Parem de falar o que vocês não sabem. Minha família continua sendo a minha família, não sou artista e não quero ser artista. Estou vivendo meu luto, estou de luto”, finalizou.

]

Lyandra Costa faz homenagem para a vó

Após a notícia da morte da avó Dona Carmem, a médica Lyandra Costa, que é filha do cantor Leandro (1961-1998), prestou uma homenagem póstuma.

“Estivemos juntinhas há poucos dias... A senhora ficou tão feliz pelo meu casamento, disse que precisávamos dessa benção... Que bom que a senhora pôde ver esse ciclo da minha vida. Chorou de rir dos vídeos do José dançando... Disse que ele parecia comigo e disse que me amava. Sem acreditar”, disse ela, citando o seu filho, José, de 9 meses de vida.

A mãe dos cantores Leandro e Leonardo faleceu em seu apartamento em Goiás aos 85 anos de idade ao sofrer um infarto. A equipe médico tentou reanimá-la por 45 minutos, mas ela veio à óbito.