Quem é a filha do cantor Leandro? Lyandra se tornou médica após morte do pai

Lyandra escolheu ser médica após seu pai, o cantor sertanejo Leandro, morrer de câncer

Lyandra (27), filha do cantor sertanejo Leandro (1961-1998), deu o que falar na internet após não incluir o tio, Leonardo (59), na lista de convidados de seu casamento, que aconteceu nesta semana. A jovem, que escolheu ser médica após a morte e luta de seu pai contra o câncer, vive romance há quase dez anos com o atual marido.

Apesar de não convidar o tio para o seu próprio casamento, a médica viveu momento importante com Leonardo. Em 2018, o sertanejo teve um papel muito importante na formatura de Lyandra. O cantor apresentou uma música antiga da dupla com Leandro para a sobrinha durante a cerimônia.

Lyandra se formou em Medicina, após se inspirar na luta do pai contra o câncer, que morreu quando a filha tinha apenas três anos. Além da história com a área, ela também ressaltou que não conseguiria se ver em nenhuma outra profissão. "Mas não fiz só por conta de ele ter tido câncer. Fiz porque amo medicina e não me vejo fazendo outra coisa. Sempre gostei de ajudar as pessoas e sempre achei que era meu dom", compartilhou a filha do sertanejo em entrevista à Quem.

Atualmente, Lyandra atua como dermatologista e acaba de se unir em matrimônio com Lucas Santos, com que vive romance há nove anos. Os dois ainda tiveram um filho, o José, em junho de 2022. No mesmo ano do nascimento do bebê, eles decidiram ficar noivos. "Tenho certeza de que meu pai está comigo em todos os momentos mais especiais da minha vida! Acho que ele estaria feliz vendo que vou casar com uma boa pessoa e que estou terminando a minha especialização", disse ela ao NaTelinha.