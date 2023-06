Com cliques inéditos, Edson Celulari se declara no aniversário da mãe: "Que privilégio"

O ator Edson Celulari comemorou o aniversário de 88 anos de sua mãe com uma bela homenagem nas redes sociais

O ator Edson Celulari encantou os seguidores das redes ao compartilhar uma sequência de cliques raros ao lado de sua mãe, dona Enoy Celulari. A matriarca completou 88 anos de vida e a família se reuniu para comemorar a data especial.

Em seu perfil no Instagram, o artista compartilhou algumas fotos em que aparece em um restaurante com a aniversariante, sua esposa, Karin Roepke, a filha do casal, Chiara, que tem 1 ano, e outros familiares, e prestou uma homenagem.

"Mãe, que privilégio ter a senhora ainda nos ensinando e sempre nos alimentando de amor, coragem, alegria e sonhos. Feliz 88!!! Nós te amamos", parabenizou Celulari, se declarando para a mãe na legenda da publicação.

Recentemente, o ator explodiu o fofurômetro das redes sociais compartilhar um vídeo dos três filhos juntos. No vídeo publicado no feed do Instagram, Enzo Celulari e Sophia Raia, filhos de Edson com a atriz Claudia Raia, aparecem brincando com a irmã caçula, Chiara. Na gravação, a pequena surge usando uma roupa listrada, e uma presilha de laço vermelho no cabelo, além de um sapato da mesma cor, enquanto é beijada pelos irmãos mais velhos. "Meus filhos amados", se derreteu.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Edson Celulari (@edsoncelulari)

Novo trabalho na TV

O ator Edson Celulari estará na nova novela das sete da TV Globo, Fuzuê! O artista, que viveu Dom Sabino em seu último trabalho nas telinhas, O Tempo Não Pára (2018), compartilhou uma sequência de fotos com parte do elenco da trama.

Nas imagens, publicadas em seu perfil no Instagram, ele aparece nos bastidores ao lado dos atores Nicolas Prattes (26), Fernanda Rodrigues (43), Giovana Cordeiro (26) e Michel Joelsas (28), além de posar com o autor do folhetim, Gustavo Reiz, e de profissionais responsáveis pela preparação dos atores para o projeto, substituto de Vai na Fé, e que tem previsão de estreia para agosto de 2023.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!