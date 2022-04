Datas Especiais / ANIVERSÁRIO DO REI!

Celebrando seu aniversário de 81 anos, Roberto Carlos acena para fãs na sacada de seu apartamento

O Rei Roberto Carlos que completa 81 anos neste dia 19, interagiu com fãs na sacada do seu prédio no Rio de Janeiro

CARAS Digital Publicado em 19/04/2022, às 20h03