Galvão Bueno presta homenagem no aniversário de Roberto Carlos: "Dia especial"

Nas redes sociais, Galvão Bueno celebrou o aniversário de 81 anos do cantor Roberto Carlos

CARAS Digital Publicado em 19/04/2022, às 16h45

Galvão Bueno (71) usou as redes sociais para comemorar o aniversário de Roberto Carlos(81).

Nesta terça-feira, 19, o cantor completou mais um ano de vida, e o narrador esportivo fez questão de prestar uma homenagem especial ao Rei.

"Dia especial!! Aniversário do Rei Roberto Carlos!! Parabéns, amigo! Um beijo e que Deus te abençoe sempre @robertocarlosoficial", escreveu Galvão ao publicar uma foto em que aparece ao lado de sua esposa, Desirée Soares, e do aniversariante.

Os fãs do narrador esportivo também deixaram mensagens de felicitações para Roberto Carlos. "Parabéns, Roberto Carlos e tudo de bom. Muita saúde e muita paz. Que Deus te cubra de bençãos hoje e sempre", desejou um seguidor. "Parabéns, pro Rei Roberto. Muita saúde!!!", disse outro. "Parabéns, Roberto Carlos. Que Deus de cubra de bençãos. Feliz aniversário", comentou um terceiro.

Galvão deixará narrações na Globo

Antes de narrar o jogo entre Brasil e Chile, que aconteceu no dia 24 de março, Galvão Bueno surpreendeu os fãs ao revelar que deixará as narrações na TV Globo no final do ano. A Copa do Mundo no Catar será seu grande último evento.

"[...] Jogo de despedidas. Último jogo da seleção no Brasil antes da Copa!! Último jogo de Tite no Brasil como técnico da seleção!! Meu último jogo da seleção no Maracanã em televisão!!", escreveu ele.

