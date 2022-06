Bruno Gagliasso se declara no aniversário da filha, Titi: ''Orgulho enorme de ser seu pai''

Primogênita de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, Titi completou 9 anos de idade e recebeu homenagem do pai

CARAS Digital Publicado em 21/06/2022, às 07h17

O ator Bruno Gagliasso (40) usou suas redes sociais para celebrar mais um ano de vida da filha, Titi!

Na segunda-feira, 20, a primogênita do artista com a atriz Giovanna Ewbank (35) completou 9 anos de idade e recebeu uma linda homenagem do papai coruja.

Em seu feed no Instagram, Gagliasso compartilhou um clique em que aparece agarradinho com a herdeira durante comemoração em família, dando um beijo em seu rosto, e declarou todo seu amor por Chissomo.

"O dia é seu. Ontem, hoje, amanhã e sempre. Todo dia é seu. Eu também sou todo seu, minha vida é toda sua. E tudo que faço, penso e crio é por você. É o meu sol. Brilhante, calorosa, radiante, a mais bela estrela. É quem dá vida e tudo ilumina. Uma força tamanha, capaz de aquecer até o mais gelado dos corações. Você tem essa característica tão única, tão especial de tornar tudo mais bonito", começou escrevendo.

"Vejo você crescer e fico a cada dia mais feliz por você ser quem é. Eu tenho um orgulho enorme de ser seu pai e ter a oportunidade de aprender com você o que é viver. Essa existência só faz sentido porque você está aqui. E eu estarei sempre aqui pra você. Sempre, minha filha. Eu te amo mais que tudo", disse ainda o ator.

Vale lembrar que Bruno e Gioh também são pais de Bless (7) e Zyan (1).

Giovanna Ewbank baba ao mostrar bastidores de primeiro comercial de Titi

Giovanna Ewbank compartilhou as gravações do primeiro comercial de Titi e se derreteu pela herdeira!"Aiiiiiiiii meu coração!!!! Vou dividir com vcs um pouquinho dos bastidores do primeiro comercial da Títi, protagonista , com várias cenas, texto e intenções!", disse ela. Gioh ainda revelou que Titi estava super tranquila e feliz com a oportunidade. "DETALHE: ela estava MEGA SEGURA, FELIZ, e decorou o texto todinho!!! ORGULHO DA MAMÃE", contou.

