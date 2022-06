Giovanna Ewbank baba ao mostrar os bastidores do primeiro comercial da filha, Titi

A atriz Giovanna Ewbank publicou um vídeo exibindo o primeiro comercial da filha, Titi

CARAS Digital Publicado em 20/06/2022, às 12h36

Giovanna Ewbank (35) provou mais uma vez que é uma verdadeira mamãe coruja! A atriz mostrou as gravações do primeiro comercial da filha, Titi (9), e não segurou a emoção.

No perfil do Instagram, a apresentadora compartilhou os bastidores da menina se arrumando e gravando a publicidade.

"Aiiiiiiiii meu coração!!!! Vou dividir com vcs um pouquinho dos bastidores do primeiro comercial da Títi, protagonista , com várias cenas, texto e intenções!", disse ela.

Gio ainda revelou que Titi estava super tranquila e feliz com a oportunidade. "DETALHE: ela estava MEGA SEGURA, FELIZ, e decorou o texto todinho!!! ORGULHO DA MAMÃE", disparou.

Nos comentários, amigos e internautas se derreteram. "Ela é perfeita", "Que criança mais linda", "Eu fico sem acreditar na beleza da titi e no quanto ela parece com você, é surreal", disseram.

CONFIRA A PUBLICAÇÃO DE GIOVANNA EWBANK