Bruno Gagliasso impressiona com mensagem de aniversário para Giovanna Ewbank

Giovanna Ewbank completou 37 anos de vida e ganhou uma linda homenagem do marido, Bruno Gagliasso, nas redes sociais

Bruno Gagliassousou as redes sociais para comemorar uma data muito especial. Nesta quinta-feira, 14, Giovanna Ewbank completou 37 anos de vida, e ele fez questão de homenagear a esposa, com quem está casado desde 2010.

Em seu perfil no Instagram, o ator compartilhou uma sequência de cliques em que aparece em meio à natureza com a amada e com os filhos, Titi, de 10 anos, e Bless, de oito, e escreveu uma linda declaração para a aniversariante. Os dois, aliás, também são pais de Zyan, de três anos, que não aparece nas imagens.

"Caminhando juntos... Quando penso em você o que me vem à cabeça é FELICIDADE. Você me faz feliz! Eu tenho certeza que você é grande amor da minha vida e é com você que vou sempre olhar o horizonte. Parabéns! Te amo", escreveu Gagliasso. Ao ver a mensagem, Giovanna também se declarou: "Te amo muito, meu amor, minha cura", disse a loira.

Antes de comemorar o aniversário, Bruno, Giovanna e os filhos aproveitaram o fim de semana na casa da família em Paraíba do Sul, e a apresentadora compartilhou os registros da intimidade nas redes sociais, deixando os fãs impressionados ao exibir a visão da propriedade e a piscina. "Nosso final de semana. Só love", falou ela.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bruno Gagliasso (@brunogagliasso)

Crises de ansiedade

Recentemente, Giovanna Ewbank decidiu abrir o coração e falar sobre um assunto muito importante: a saúde mental. Após ser questionada sobre sua ausência nas redes sociais, a atriz e apresentadora publicou um vídeo em seu canal no YouTube para falar sobre as diversas vezes que já precisou ser internada devido as crises de ansiedade.

"No meu histórico profissional eu tive muitas quedas, eu vou sempre até o meu limite. E quando eu chego ao meu limite, eu caio. E aí preciso me reorganizar emocionalmente, mentalmente. São nesses momentos em que eu caio que, muitas vezes, eu sou internada [...]", desabafou a apresentadora em um trecho do vídeo.