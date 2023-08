Giovanna Ewbank abre o jogo sobre crises de ansiedade: "Tive que ser internada"

Após sumiço das redes sociais, a apresentadora Giovanna Ewbank fez um desabafo comovente sobre sua saúde mental

Giovanna Ewbank decidiu abrir o coração e falar sobre um assunto muito importante: a saúde mental. Após ser questionada sobre sua ausência nas redes sociais, a atriz e apresentadora publicou um vídeo em seu canal no YouTube para falar sobre as diversas vezes que já precisou ser internada devido as crises de ansiedade.

"No meu histórico profissional eu tive muitas quedas, eu vou sempre até o meu limite. E quando eu chego ao meu limite, eu caio. E aí preciso me reorganizar emocionalmente, mentalmente. São nesses momentos em que eu caio que, muitas vezes, eu sou internada. Eu tenho algumas passagens na minha vida, emocional e mental, em que eu tive que ser internada por estresse. Tive que parar tudo o que estava fazendo para reorganizar meus sentimentos e, hoje em dia, acho que a gente tem mais abertura para falar sobre isso", começou.

Em seguida, ela falou sobre faz para identificar as crises de ansiedade. "Vêm de diferentes maneiras, em diferentes momentos. Eu consigo enxergar quando eu estou entrando em uma crise, quando estou em um pico de estresse do trabalho, eu perco o ar e tenho vontade de chorar compulsivamente", revelou ela, explicando como faz para se acalmar. "Eu respiro fundo, começo a chorar compulsivamente, e depois desse choro compulsivo, consigo me equilibrar e manter a calma."

Casada com o ator Bruno Gagliasso e mãe de Titi, de 10 anos, Bless, de oito e Zyan, de três, Ewbank contou que gosta de estar em meio à natureza para se sentir melhor. Ela e o marido, aliás, são donos de um rancho, localizado em Paraíba do Sul, na região serrana do Rio. "Eu preciso sempre estar em meio à natureza para me curar. A natureza tem um poder absurdo sobre mim, sobre meu corpo, sobre o meu emocional."

"Na última crise de ansiedade que tive, esse mês, liguei para o meu psiquiatra, tive uma sessão com ele, peguei o carro e vim para o rancho. Fiquei uma noite aqui no rancho, me reconectei comigo e isso já fez uma diferença na minha semana", contou ela, que ainda deixou um conselho. "É sempre bom procurar uma ajuda profissional, um terapeuta, um psicólogo, para que você tenha esse acompanhamento profissional, para que ele te guie de certa maneira nos passos certos."

Confira o vídeo na íntegra:

Giovanna Ewbank conta detalhes sobre cirurgia no nariz

Giovanna Ewbank postou em seu canal do YouTube um vlog contando os detalhes da cirurgia que fez no nariz. Ela corrigiu um desvio de septo, retirou a carne esponjosa e também fez uma reparação estética para deixar a ponta mais fina.

A atriz e apresentadora contou no vídeo que a dificuldade para respirar estava causando crises de ansiedade, o que afetava ainda mais seu quadro clínico respiratório, por isso decidiu operar. "Essa falta de ar durante a noite estava agravando as minhas crises. Eu sentia que tinha pouco ar entrando, e isso me causava ansiedade, me faltava o ar real e eu tinha uma crise. Essa foi a minha maior motivação, cuidar da minha saúde e do meu mental", explicou ela.