Giovanna Ewbank conta detalhes sobre cirurgia no nariz: "Minha maior motivação"

A apresentadora Giovanna Ewbank passou por uma cirurgia para corrigir um desvio de septo, retirar a carne esponjosa e fazer uma mudança estética

Giovanna Ewbank postou em seu canal do YouTube um vlog contando os detalhes da cirurgia que fez no nariz. Ela corrigiu um desvio de septo, retirou a carne esponjosa e também fez uma reparação estética para deixar a ponta mais fina.

A atriz e apresentadora contou no vídeo publicado nesta terça-feira, 22, que a dificuldade para respirar estava causando crises de ansiedade, o que afetava ainda mais seu quadro clínico respiratório, por isso decidiu operar.

"Essa falta de ar durante a noite estava agravando as minhas crises. Eu sentia que tinha pouco ar entrando, e isso me causava ansiedade, me faltava o ar real e eu tinha uma crise. Essa foi a minha maior motivação, cuidar da minha saúde e do meu mental", explicou ela, que no começo do vídeo brinca: "Respirando bem e com o nariz mais bonito, me aguardem, eu vou ficar um nojo."

Ewbank mostrou no vídeo quando foi internada e recebeu a visita do marido, Bruno Gagliasso, a preparação para a cirurgia, que aconteceu bem cedo, e também o pós-cirúrgico, mostrando o rosto bem inchado e roxo. Depois, ela também surgiu sem o curativo, apenas com os adesivos.

"Não senti dor, foi agonia e ansiedade por não conseguir respirar. Fiquei 4 ou 5 dias respirando só pela boca, a boca seca, você acha que não vai respirar. Depois desses dias, a gente começa a falar 'meu Deus, ainda bem que eu fiz'. Parece que eu estou com dois jatos de ar condicionado de tanto que respiro bem", ressaltou.

Ela também deu detalhes sobre a decisão de mudar a estética do nariz. "Foi uma coisa muito imperceptível que eu quis fazer, vocês não viam esse gordinho que me incomodava, principalmente nas fotos. Eu fazia um photoshop nessa região e vida que segue. Amo meu nariz, continuo com nariz grande. Tenho descendência italiana, eu gosto do meu rosto grande. Acho bonito, mas queria que ficasse mais", justificou.

Confira o vídeo na íntegra:

Viagem com a filha

Recentemente, Giovanna Ewbank encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar uma sequência de cliques ao lado da filha mais velha, Titi, que está com 10 anos. Se recuperando de uma cirurgia que realizou no nariz, ela agradeceu a companhia da herdeira durante os dias que passaram juntas e São Paulo. "Minha companheira. A gente se ama, se cuida e se completa. Que delícia foram os dias com você aqui em SP minha princesa! Te amo mais que tudo, meu amor", se derreteu a mamãe coruja. Veja as fotos!