Bruna Marquezine comemora aniversário de Anitta com declaração: ''Te amo''

A atriz Bruna Marquezine prestou uma bela homenagem no aniversário de 29 anos da cantora Anitta

CARAS Digital Publicado em 30/03/2022, às 20h00

Bruna Marquezine(26) usou as redes sociais para comemorar o aniversário de Anitta, que completou 29 anos nesta quarta-feira, 30.

No Stories do Instagram, a atriz compartilhou uma foto ao lado da cantora e fez uma linda declaração. Além disso, ela disse que está muito feliz pela amizade que as duas estão construindo e afirmou que mesmo em pouco tempo, já pode dizer que ama a artista.

"Minha Brazid, feliz seu dia! Saúde, amor, paz e proteção. Que seus sonhos continuem se realizando. Muito feliz com nosso reencontro tão potente e por poder admirar sua força e espontaneidade de perto e celebrar junto com você suas conquistas e vitórias (mas vou estar aqui nos momentos difíceis também, tá? Que sejam poucos). Pode contar comigo sempre!", escreveu a artista.

Em seguida, Marquezine falou sobre a intensidade da amizade entre ela e Anitta. "Eu sei que é recente, mas a conexão foi instantânea, e arianas e leoninas são intensas então eu já posso dizer que te amo", finalizou a atriz, acrescentado um emoji de coração.

Desentendimento com Anitta

Bruna participou do podcast Poddelas nesta última quinta-feira, 24, e abriu o jogo sobre o desentendimento com Anitta. As duas não se falavam desde 2019, quando a cantora teria ficado com o jogador Neymar Jr. (30), ex-namorado da atriz, durante o Carnaval. Na entrevista, Marquezine contou como se sentiu na época e revelou como se reaproximou da funkeira.

Confira a homenagem: