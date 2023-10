Após divórcio de Sandy, Junior Lima homenageia ex-cunhado em seu aniversário

Através das redes sociais, Junior Lima não deixou de comemorar o aniversário do ex-marido de Sandy, Lucas Lima

Nesta quarta-feira, o ex-marido de Sandy, Lucas Lima, está completando 41 anos. O cantor, pai do único filho do casal, Theo, está em Dublin, na Irlanda, em turnê com a ex-esposa, e aproveitou para comemorar a data especial em grande estilo.

Ele não deixou de ser celebrado por Junior Lima, irmão de Sandy, com quem mantém relação amigável após o divórcio da irmã. Através dos stories de seu Instagram, o ex-cunhado compartilhou uma foto de Lucas, que apareceu sorrindo e deitado na grama, e o homenageou sobre seu aniversário. "Feliz aniversário, manooow!", escreveu Junior na foto.

Mais cedo, Sandy também publicou uma homenagem ao ex-marido. Os dois celebraram a data juntinhos em um restaurante no Reino Unido com o filho e cantaram parabéns com direito a bolo e vela. No feed do Instagram, a cantora se declarou para Lucas.

"Esse guri aí faz 41 hoje. E ele merece todo amor do mundo… @lucas.lima, que seu novo ciclo venha realizado de sonhos realizados. Que toda a alegria que você espalha retorne pra você em dobro!! Que seus passos sejam firmes e você seja feliz em cada um deles. E que tenha muito café!! Que sorte a minha te ter nessa vida… Te amo sempre", escreveu a artista.

Nos comentários, Lucas agradeceu pelo carinho. "Bah… tu é foda, veínha! Te amo!", escreveu o músico, que apareceu com um sorrisão no rosto e café em mãos para os seguidores da Sandy.

A separação de Sandy e Lucas Lima

O anúncio da separação de Sandy e Lucas Lima foi feito no dia 25 de setembro. Pegando os fãs de surpresa, o ex-casal colocou um ponto final no casamento de 15 anos e comunicou o público por meio de um post nas redes sociais.

"Não foi uma decisão fácil, nem impulsiva. Foram praticamente 24 anos de relacionamento e 15 anos de casados. Com altos e baixos, às vezes mais felizes, às vezes menos, mas sempre inteiros e dispostos a fazer o nosso melhor. E fizemos. Não teve briga, mágoa, traumas… a gente conseguiu enxergar que esse era o melhor caminho e vamos deixar de ser um casal do mesmo jeito que a gente foi um: com muito amor, respeito e amizade infinita. A família que a gente construiu é pra sempre. E o nosso amor também", disseram.

"E a gente sabe que é pedir demais, mas vamos pedir mesmo assim: por favor, respeitem nosso momento, nossa família. A gente tem um filho lindo de 9 anos que precisa de todo nosso amor e cuidado. Precisamos que esse momento tão íntimo, difícil e particular seja vivido com a mesma discrição com que a gente viveu nosso relacionamento tão feliz, tão bem-sucedido. Obrigado pela compreensão e pelos pensamentos positivos que a gente sabe que vai receber de quem gosta da gente. Vai demorar um pouquinho, mas vai ficar tudo bem", finalizaram.