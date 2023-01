Após diagnóstico de câncer, Preta Gil celebra aniversário do marido: ''Sempre foi meu colo''

Cantora Preta Gil presta homenagem para o marido, Rodrigo Godoy, com quem está casada desde 2015 e agradece apoio em momento difícil

A cantora Preta Gil (48) usou as redes sociais, na manhã desta quinta-feira, 12, para celebrar o aniversário de seu marido, Rodrigo Godoy!

Em seu perfil no Instagram, a artista, que revelou diagnóstico de câncer no intestino na última terça-feira, 10, fez uma linda declaração nos 34 anos do amado. Em uma das imagens, ela mostrou a tatuagem que os dois têm juntos, com a frase "Andar com fé eu vou...", e se derreteu pelo marido, com quem se casou em 2015.

"Você sempre foi meu colo, meu abraço de conforto, meu parceiro e meu amor para tudo que eu viesse enfrentar, e nesse momento tão difícil não foi diferente! Hoje é seu aniversário e eu só agradeço a Deus e aos meus Orixás por ter você cuidando de mim e me protegendo em todos os momentos", iniciou Preta.

Confiante na recuperação contra a doença, ela ainda disse: "Que a fé nos guie e nos fortaleça cada vez mais. Te amo infinito, meu Mozi @rodrigogodoy_!!! Obrigada por tudo!!!"

Confira a homenagem de Preta Gil para o marido, Rodrigo Godoy:

Gilberto Gil homenageia Preta Gil com vídeo emocionante

Após diagnóstico de câncer, Preta Gil tem recebido o apoio de muitos amigos e familiares nas redes sociais. Na quarta-feira, 11, foi a vez de seu pai, Gilberto Gil (80), prestar uma homenagem com um vídeo emocionante em que a filha conta qual é a sua música favorita do repertório do cantor.

O post foi feito pela equipe de Gil, que escreveu as palavras de carinho de Gilberto, destinadas à Preta: “Pretinha, desde que você nasceu tudo em sua volta realçou pra mais bonito e intenso. Sua força sempre foi um exemplo pra todos nós. Estamos com você”, declarou ele no momento difícil, em meio a descoberta de um adenocarcinoma, tipo de tumor maligno localizado na porção final do intestino.

Na legenda, o pai da cantora complementou ainda com o verso da música "Realce", a favorita de Preta, citada no vídeo em que a atriz está ao lado da família: “Se a vida fere. Com a sensação de brilho. De repente a gente brilhará”, diz a composição de Gilberto, feita na década de 70, disponível no álbum homônimo.

