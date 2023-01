Preta Gil é diagnosticada com câncer no intestino: "Conto com a energia de todos"

A cantora Preta Gil revelou que foi diagnosticada com um câncer no intestino, e contou que começará o tratamento na próxima semana

Na noite desta terça-feira, 10, a cantora Preta Gil(48) usou as redes sociais para revelar aos seus seguidores que foi diagnosticada com um câncer no intestino.

A artista explicou na postagem, que estava internada em um hospital no Rio de Janeiro após sentir um desconforto, e após alguns exames recebeu o diagnóstico. Em seguida, ela ainda contou que na próxima semana começará a fazer o tratamento.

"Estive nos últimos seis dias internada na Clínica São Vicente, no Rio de Janeiro, por conta de um desconforto que vinha sentindo e graças a Deus, hoje recebi um diagnóstico definitivo. Tenho adenocarcinoma na porção final do intestino. Inicio meu tratamento já na próxima segunda-feira, 16, e conto com a energia de todos para seguir tranquila e confiante", escreveu ela.

Preta Gil recebeu o apoio dos amigos nos comentários. "Vai ficar bem em nome de Jesus. Te amo", disse Tatá Werneck. "Mandando as melhores energia", escreveu Lázaro Ramos. "Orando por você!", comentou a cantora Claudia Leitte. "Te amo irmã!!! Vamos juntas e de mãos dada", falou Bela Gil, irmã da cantora.

