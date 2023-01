Gilberto Gil homenageia Preta Gil com vídeo emocionante após descoberta de câncer

Gilberto Gil, pai de Preta, que foi diagnosticada com câncer de intestino, publicou uma homenagem nas redes sociais: “Estamos com você”

Preta Gil (48) foi diagnosticada com câncer de intestino na última terça-feira, 10, e tem recebido o apoio de muitos amigos e familiares nas redes sociais. Nesta quarta-feira, 11, foi a vez de seu pai, Gilberto Gil (80), prestar uma homenagem com um vídeo emocionante em que a filha conta qual é a sua música favorita do repertório do cantor, publicado em suas redes sociais.

O post foi feito pela equipe do cantor, que escreveu as palavras de carinho de Gilberto, destinadas à Preta: “Pretinha, desde que você nasceu tudo em sua volta realçou pra mais bonito e intenso. Sua força sempre foi um exemplo pra todos nós. Estamos com você”, o cantor declarou neste momento difícil, em meio a descoberta de um adenocarcinoma, tipo de tumor maligno localizado na porção final do intestino.

Na legenda, o pai da cantora complementou ainda com o verso da música "Realce", a favorita de Preta, citada no vídeo em que a atriz está ao lado da família: “Se a vida fere. Com a sensação de brilho. De repente a gente brilhará”, diz a composição de Gilberto, feita na década de 70, disponível no álbum homônimo.

Durante o vídeo, Preta conta o motivo pelo qual elegeu essa, a sua canção predileta e abre o coração: “Eu tinha cinco anos de idade e essa música que meu pai compôs eu achava linda, brilhante, maravilhosa, mas só depois de adulta eu fui compreender a importância que ela teve na formação do meu caráter”, e complementou: “Essa música, ela já é um grito de libertação e respeito pelas ditas minorias que, na nossa vida e na nossa Família sempre foram maioria”.

Nos comentários, celebridades e fãs aproveitaram para enviar mensagens de carinho para Preta e desejaram uma boa recuperação, como fez a apresentadora Astrid Fontenelle (61): “Estamos mais do que nunca emanando AMOR pra essa joia que é a Preta!", seguida de uma fã “Tanta gente tá torcendo por ela… tenho certeza de que todo esse amor se transformará em boas energias”.

Filho de Preta Gil fala sobre diagnóstico de câncer da mãe

Nesta quarta-feira, 11, o filho de Preta Gil, Francisco (27), usou as redes sociais para demonstrar apoio e deu mais detalhes sobre o diagnóstico da mãe: “A todos que estão mandando mensagens, vai ficar tudo bem. Minha mãe está bem, a gente está bem... na luz sempre", escreveu o artista em um comunicado.