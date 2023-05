Após 10 anos, Luciele Di Camargo passa o Dia das Mães com dona Helena: ''Outros filhos''

Luciele Di Camargo explica motivo de ter passado os últimos 10 anos longe de dona Helena no Dia das Mães

A atriz Luciele Di Camargo (45) surpreendeu ao contar que conseguiu passar o Dia das Mães com dona Helena Camargo neste domingo, 14, após 10 anos longe da matriarca Camargo na data.

Com uma selfie ao lado dela, a irmã de Zezé Di Camargo (60) comentou sobre a felicidade de estar com Helena na data. Em seguida, ela explicou o motivo de ter ficado uma década longe dela na data tão especial.

"Eu e minha rainha. depois de 10 anos sem passar o dia das mães com ela, hoje, felizmente estamos juntas. Que honra! Te amo mamis: feliz dia das mães para todas as mães que me segue aqui", disse a famosa

Em seguida, a esposa do ex-jogador Denílson se explicou. "Respondendo coletivamente. Sempre visito minha mãe em Goiânia mas como ela mora em outro estado eu escolho dividir as férias e o natal para passar com ela e ela sempre ficou em Goiânia para passar os dias das mães com os outros filhos e nas datas comemorativas do ano eu sempre to em São Paulo para passar com a família do Denílson já que o natal é com a minha família. Nem sempre é sobre dinheiro e sim sobre dividir momentos", esclareceu Luciele.

Veja a foto de Luciele Di Camargo com a mãe:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luciele Camargo (@lucieledicamargo)

Luciele Di Camargo faz comentário sobre vida íntima com Denílson

A atriz Luciele Di Camargo fez uma revelação da intimidade do casamento com o ex-jogador de futebol e comentarista Denílson. Em uma participação no programa Faustão na Band, ela respondeu uma pergunta de um fã pedindo conselho amoroso e acabou falando de sua própria vida pessoal.

Na atração, um fã quis saber: “Vale a pena dar uma segunda chance a um homem bom de papo, mas ruim de cama?”. Então, ela deu a sua opinião. “Eu, sinceramente, acho que a química, a questão da pele, surge logo no primeiro encontro. O tesão do momento rola, vai rolar, mas no decorrer das situações fica difícil”, contou.

Assim, Luciele contou sobre a vida com o marido. “O Denílson era bom de papo, foi muito bom de papo, mas eu vou levantar a bandeira para o negãoaqui porque, convenhamos, ele sabe fazer tudo direitinho”, comentou.