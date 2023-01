Ao lado da família, Tata Werneck brinca ao celebrar união com Rafael Vitti: ''Que venham mais 3!''

Apresentadora Tata Werneck posta foto ao lado de Rafa Vitti e da filha Clara Maria e comemora 6 anos de relacionamento com o ator

A comediante Tata Werneck (39) encheu seu feed de amor nesta sexta-feira, 13, ao compartilhar um lindo registro na companhia da família!

Curtindo dias de descanso na praia com Rafael Vitti (27) e a filha do casal, a pequena Clara Maria (3), na praia, a apresentadora do Lady Night usou as redes sociais para celebrar mais um ano ao lado do ator, com quem se casou em 2019.

"Parabéns! 6 anos juntos! Que venham mais 3 Hahaha @rafaavitti", escreveu Tata Werneck ao legendar a publicação, mostrando o bom humor de sempre.

"Contrato de locação ahahah família linda!!!", elogiou Dani Calabresa nos comentários. "Lindos", disse Dudu Azevedo. Os fãs também elogiaram a família e até sugeriram uma nova gravidez de Tata. "100% carisma nessa família", "Melhor casal do mundo", "Tá na hora de dar uns 3 irmãozinhos ou irmãzinhas pra Clara né", disseram.

Confira Tata Werneck com Rafa Vitti e Clara Maria:

Tata Werneck e Rafa Vitti encantam com fotos e web compara Clara Maria com os pais

Os papais Tata Werneck e Rafael Vitti encheram suas redes sociais de amor ao compartilharem novos registros de viagem de férias em família! Na manhã de domingo, 08, a apresentadora do Lady Night postou uma foto em que aparece com a filha Clara Maria no colo. Na imagem, publicada em seu perfil no Instagram, a humorista e a garotinha aparecem de costas.

"Amor maior da minha vida", se derreteu Tata pela herdeira. Rafa, que viveu o protagonista da novela Além da Ilusão, também publicou um clique agarradinho com a esposa na piscina, em clima de romance, e um outro da comediante fazendo careta com a herdeira do casal. Nos comentários, os fãs destacaram a semelhança da pequena com os pais. "A Clara muito personalidade, cópia da Tata", "A cara pode ser do Rafa, mas a personalidade é totalmente da Tatá", "A cara é do pai, mas o gênio é da mãe", "Ela é a sua cara, mas a alma é da Tata", compararam.

