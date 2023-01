Tata Werneck e Rafa Vitti encantam com fotos de viagem ao lado da filha Clara Maria

Curtindo viagem em família, Tata Werneck e Rafa Vitti compartilham cliques e web comenta sobre semelhança de Clara Maria com os pais

Os papais Tata Werneck (39) e Rafael Vitti (27) encheram suas redes sociais de amor ao compartilharem novos registros de viagem de férias em família!

Na manhã deste domingo, 08, a apresentadora do Lady Night postou uma foto em que aparece com a filha Clara Maria (3) no colo. Na imagem, publicada em seu perfil no Instagram, a humorista e a garotinha aparecem de costas.

"Amor maior da minha vida", se derreteu Tata pela herdeira na legenda da publicação, arrancando elogios dos seguidores.

Rafa, que viveu o protagonista da novela Além da Ilusão, também publicou um clique agarradinho com a esposa na piscina, em clima de romance, e um outro da comediante fazendo careta com a herdeira do casal.

Nos comentários, os fãs destacaram a semelhança da pequena com os pais. "A Clara muito personalidade, cópia da Tata", "A cara pode ser do Rafa, mas a personalidade é totalmente da Tatá", "A cara é do pai, mas o gênio é da mãe", "Ela é a sua cara, mas a alma é da Tata", compararam.

Recentemente, Rafa explodiu o fofurômetro ao mostrar a reação de Clara Maria ao decolar de avião pela primeira vez.

Confira as fotos da viagem de Tata Werneck e Rafa Vitti com a filha Clara Maria:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Tata Werneck (@tatawerneck)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rafael Vitti (@rafaavitti)

Tata Werneck posa de biquíni e brinca com Luísa Sonza

Recentemente, Tata Werneck mostrou seu bom humor ao fazer uma brincadeira com a cantora Luísa Sonza (24) na web.

A humorista compartilhou registros em que aparece usando um biquíni preto e uma canga estampada em xadrez de laranja e branco. Na legenda da publicação, Tata divertiu os seguidores ao citar a nova música da artista em parceria com o rapper Xamã (33), Mama.cita.

"Mamacita fala que é uma delícia. (O resto da letra não entendi. Entendi "pegue esse azeite vem quente meu bem", mas não acho que @luisasonza faria poesia com azeite)", disse Tata Werneck.

Nos comentários do post, Luísa reagiu à brincadeira da comediante. "Que ódio, te amo", declarou a loira, usando emojis de risos e coração. "Uma Tatacita toda gatona", disse Fabiana Karla. "Maravilhosa demais", elogiou Gracyanne Barbosa.

