Tata Werneck posa de biquíni e brinca com Luísa Sonza, que reage: ''Que ódio''

Apresentadora Tata Werneck faz brincadeira com a cantora Luísa Sonza ao surgir de biquíni em fotos na web e diverte os fãs

A apresentadora Tata Werneck (39) iniciou o dia nesta sexta-feira, 06, mostrando seu bom humor ao fazer uma brincadeira com a cantora Luísa Sonza (24)!

Em seu perfil no Instagram, a humorista compartilhou registros em que aparece usando um biquíni preto e uma canga estampada em xadrez de laranja e branco. Na legenda da publicação, Tata divertiu os seguidores ao citar a nova música da artista em parceria com o rapper Xamã (33), Mama.cita.

"Mamacita fala que é uma delícia. (O resto da letra não entendi. Entendi "pegue esse azeite vem quente meu bem", mas não acho que @luisasonza faria poesia com azeite)", disse Tata Werneck.

Nos comentários do post, Luísa reagiu à brincadeira da comediante. "Que ódio, te amo", declarou a loira, usando emojis de risos e coração. "Uma Tatacita toda gatona", disse Fabiana Karla. "Maravilhosa demais", elogiou Gracyanne Barbosa. "Sexy sem ser vulgar", "Tão lindaaa! Parecendo foto de publi de protetor solar", "Só a entendemos a letra por tradução Tata, a Luísa está investido em novos idiomas", "Graças que eu achei que era só eu que entendia assim", "Morro com suas legendas kkk nunca pare", disseram alguns internautas.

Confira as fotos de Tata Werneck, citando Luísa Sonza:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Tata Werneck (@tatawerneck)

Tata Werneck brinca ao posar com Rafael Vitti de sunga

A comediante e apresentadora do programa Lady Night Tata Werneck arrancou risadas dos seguidores na segunda-feira, 02, nas redes sociais! Curtindo viagem para Angra dos Reis com a família e amigos famosos, a artista postou um momento divertido ao lado do maridão, Rafael Vitti, com quem tem uma filha, Clara Maria (3).

Em seu perfil no Instagram, a humorista surgiu com a mão no bumbum do marido, que posou de costas para a câmera, usando uma sunga preta. "Aprecie com moderação", escreveu Tata Werneck na legenda.

"Tata, sorteia um fã pra beijar seu marido", pediu um seguidor nos comentários da postagem. "A solteira não tem um dia de paz", lamentou outra. "Excelente, melhor post que vocês verão esse ano", destacou uma terceira. "Eu vi rápido e pensei que fosse a Wanessa Camargo e Dado Dolabella. Pensei: Gente, não é possível que a Wanessa teve essa ousadia pra tirar uma foto dessa!", comparou mais uma.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!